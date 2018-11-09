В Казани расследуют гибель преподавателя колледжа
Накануне в Казанском колледже технологии и дизайна на территории одного из корпусов, где проводился капремонт, группа преподавателей поднялась на второй этаж, чтобы посмотреть на будущие аудитории.
В один из моментов 35-летняя педагог отделилась от остальных и зашла в помещение будущей лаборантской, под которую переоборудовалась бывшая вентиляционная шахта.
Открыла дверь, перешагнула порог и упала вниз с 14-метровой высоты в подвал здания. От полученных травм женщина скончалась на месте.
По данному факту следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности в силу ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».
По версии следователей, помещение куда зашла преподаватель не имело каких-либо ограждений и предупреждающих знаков.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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