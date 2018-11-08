2018-11-08T13:03:44+03:00
Общество

Казанская горничная победила на Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма"

Девушка работает в отеле "Казанская Ривьера"
Мария ЛУКОЯНОВА
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Лучшую горничную наградили в МосквеЛучшую горничную наградили в МосквеФото: Из материалов пресс-службы
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Для того, что бы доказать свое профмастерство, представители туриндустрии со всей страны участвовали в двух этапах федерального конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма". В этой борьбе сошлись сотрудники ресепшен гостиниц, горничные, менеджеры туристических агентств и даже гиды.

В номинации "Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда" абсолютную победу одержала Ирина Гришина. Девушка работает горничной отеля "Казанская Ривьера".

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Всех победителей и призеров ежегодного конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма" наградил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (ФАТ) Николай Королев.

Напомним, что конкурс проводится ФАТ совместно с органами исполнительной власти субъектов России в сфере туризма и отраслевыми объединениями ежегодно с 2013 года. Он призван содействовать росту качества обслуживания в туристской индустрии, повышению престижа профессий.

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