2018-11-08T08:08:37+03:00
Общество

В Татарстане дачник запретил соседям посещать местный пруд

Мужчина установил там забор
Лика ИСАЕВА
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Вот такую зону отдыха организовал для себя дачникВот такую зону отдыха организовал для себя дачникФото: Из материалов пресс-службы
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Житель Нижнекамска пожаловался в минэкологии Татарстана, что с некоторых пор он и его соседи не могут посещать озеро Долгое, которое расположено рядом с их садовым товариществом "Строитель". Один из соседей поставил забор, устроил там себе частную пристань и один пользовался водным объектом.

Экологи провели проверку, сведения подтвердились. В отношении этого дачника, что установил там забор, проведено административное расследование по статье "Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе".

Вот так территория выглядит сейчас Фото: Из материалов пресс-службы

Вот так территория выглядит сейчасФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- На гражданина наложен штраф в размере трех тысяч рублей, а также дано представление о демонтаже забора, которое он выполнил в срок, - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана. - На данный момент преграда на пути к водному объекту ликвидирована.

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