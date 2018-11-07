Президент Татарстана: "Казань Арена" зарабатывает порядка 100 миллионов рублей в год

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-07T16:17:21+03:00

По мнению Рустама Минниханова, это очень хороший показатель

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Глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с Министром спорта России Павлом Колобковым рассказал о состоянии дел на "Казань Арены". Так, например, он отметил, что этот стадион за год зарабатывает порядка 100 миллионов рублей. По мнению главы республики, это очень хороший результат.

- Благодаря работе на стадии строительства сегодня все эти механизмы дали возможность привлечь инвесторов и загрузить максимально все площади, которые находятся на этом стадионе, - сказал Рустам Минниханов.

Отметим, что вместимость "Казань Арены" порядка 45 тысяч мест.

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