Поисковики разыскивают родных татарстанца, погибшего в Карелии во время Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 19:05 2018-11-07T19:05:32+03:00

Вот такую табличку нашли в лесной чаще Фото: Из материалов пресс-службы

Его могила была обнаружена в Питкяранском районе республики

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Во время поисковых работ на местах боев времен Великой Отечественной войны на территории Карелии было обнаружено одиночное захоронение красноармейца. Обнаруженная надпись гласит, что здесь лежит Иголкин Семен Иванович, который родился в 1925 году и погиб 21 сиюля 1944 года.

Его могила находится в труднодоступном месте леса, и было принято решение переместить останки героя на Мемориал Воинской Славы в Долине Героев, Питкярантского района.

В июле 2019 на братской могиле где захоронены останки Иголкина Семена, будет установлен памятник и мемориальная плита, где его фамилия будет увековечена.

Поисковики разыскивают родных красноармейца, чтобы пригласить их на торжественное открытие памятника.

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