Поисковики разыскивают родных татарстанца, погибшего в Карелии во время Великой Отечественной войны
Во время поисковых работ на местах боев времен Великой Отечественной войны на территории Карелии было обнаружено одиночное захоронение красноармейца. Обнаруженная надпись гласит, что здесь лежит Иголкин Семен Иванович, который родился в 1925 году и погиб 21 сиюля 1944 года.
Его могила находится в труднодоступном месте леса, и было принято решение переместить останки героя на Мемориал Воинской Славы в Долине Героев, Питкярантского района.
В июле 2019 на братской могиле где захоронены останки Иголкина Семена, будет установлен памятник и мемориальная плита, где его фамилия будет увековечена.
Поисковики разыскивают родных красноармейца, чтобы пригласить их на торжественное открытие памятника.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»