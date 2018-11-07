В Татарстане выберут лучший добровольческий поступок

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-07T19:26:38+03:00

В конкурсе могут участвовать волонтеры или молодежь, действующая при добровольческих центрах

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В Татарстане выберут лучших добровольцев. Это будет сделано в рамках конкурса "Добровольческий поступок года".

Выбирать жюри предстоит среди волонтеров или молодежи, действующих при добровольческих центрах городов, различных ведомств, предприятий и учреждений. Участники должны прислать оргкомитету рассказы о своих поступках. После их поделят на возрастные группы: от 8 до 14 лет, от 14 до 30 лет, и от 55 и старше.

Работы принимаются до 20 ноября. Итоги конкурса будут оглашены 10 декабря.

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