"КАМАЗ" предоставит Москве порядка 600 городских автобусов

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-07T12:48:45+03:00

К тому же, завод из Набережных Челнов проведет обучение водителей и ремонтного персонала

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"КАМАЗ" из Набережных Челнов и "Мосгортранс" заключили трехлетний контракт. В течение этого времени завод должен предоставить Москве 596 низкополых городских автобусов НЕФАЗ.

Первые 40 штук "КАМАЗ" передаст столице до конца текущего года, еще 372 автобуса - в 2019 году, и 184 - в 2020 году. Таким образом, предприятие впервые выйдет на рынок Москвы с пассажирским транспортом.

Помимо этого, татарстанский завод взял на себя обязанность обучить водителей и ремонтный персонал особенностям обслуживания своих автобусов.

Известно, что производимы в Татарстане этот вид общественного транспорта вмещает 111 пассажиров и имеет 29 мест для сидения.

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