2018-11-06T15:52:08+03:00
Происшествия

В Татарстане женщина брызнула из газового баллончика в глаза 3-месячной девочке

Малышка стала невольной участницей конфликта взрослых
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Девочку госпитализировали.Девочку госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезный инцидент произошел в Набережных Челнах. В больницу татарстанского автограда доставили трехмесячную девочку. Как выяснилось, ей в глаза попал спрей из газового баллончика.

Как сообщают "Челнинские известия", инцидент произошел в одной из квартир 23 комплекса Набережных Челнов на минувших выходных. Жительница города пришла в гости к брату. Между ними возник конфликт. В какой-то момент женщина вытащила газовый баллончик и прыснула из него в сторону жены своего родственника, которая держала на руках грудного ребенка.

К счастью, здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас девочка в больнице, где проходит курс необходимого лечения.

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