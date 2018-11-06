Аэропорт Казани могут назвать в честь Тукая, Девятаева и Туполева

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-06T15:21:15+03:00

Именно они лидируют во втором раунде голосования

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Полуфинальный этап всероссийского конкурса "Великие имена России" постепенно подходит к концу. У жителей Казани есть последняя возможность проголосовать за человека, чьим именем могут назвать аэропорт столицы Татарстана.

Напомним, что на первом этапе любой желающий мог назвать своего кандидата. Варианты были разными - от Ивана Грозного до первого президента Татарстана Минтемира Шаймиева.

В результате же для полуфинального этапа выбрали девять наиболее востребованных личностей, за которых и предлагают проголосовать жителям Татарстана.

Голосование проводится в официальной группе конкурса в соцсетях. Свои голоса оставили уже около 60 тысяч татарстанцев. Наметилась тройка лидеров. Так, лидирует известный татарский поэт Габдулла Тукай. За него проголосовали 27%. На втором месте Герой Советского Союза Михаил Девятаев (22,5%) и знаменитый авиаконструктор Андрей Туполев (21,9%).

Скорее всего, именно эти три претендента и выйдут в финал. Голосование завершится 7 ноября в 23:00.