Аэропорт Казани могут назвать в честь Тукая, Девятаева и Туполева
Полуфинальный этап всероссийского конкурса "Великие имена России" постепенно подходит к концу. У жителей Казани есть последняя возможность проголосовать за человека, чьим именем могут назвать аэропорт столицы Татарстана.
Напомним, что на первом этапе любой желающий мог назвать своего кандидата. Варианты были разными - от Ивана Грозного до первого президента Татарстана Минтемира Шаймиева.
В результате же для полуфинального этапа выбрали девять наиболее востребованных личностей, за которых и предлагают проголосовать жителям Татарстана.
Голосование проводится в официальной группе конкурса в соцсетях. Свои голоса оставили уже около 60 тысяч татарстанцев. Наметилась тройка лидеров. Так, лидирует известный татарский поэт Габдулла Тукай. За него проголосовали 27%. На втором месте Герой Советского Союза Михаил Девятаев (22,5%) и знаменитый авиаконструктор Андрей Туполев (21,9%).
Скорее всего, именно эти три претендента и выйдут в финал. Голосование завершится 7 ноября в 23:00.