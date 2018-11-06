ФСБ: В Татарстане задержали главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-06T10:43:54+03:00

В частности, они хотели создать на территории России сетевую закрытую структуру

Изменить размер текста: A A

В результате совместной спецоперации ФСБ, полиции и Росгвардии Татарстана на территории республики удалось задержать главарей ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Они находились на территории Азнакаевского и Бугульминского районов Татарстана.

Задержанные по указанию своих зарубежных кураторов. Главной целью было создание на территории России теократического унитарного государства – так называемого «Всемирного халифата». Также они занимались вовлечением мусульман в ряды террористических ячеек, а также работали над созданием в России сетевой закрытой структуры.

При задержании были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, документации, содержащей указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе, а также средства связи и электронные носители информации, использовавшихся задержанными при ведении террористической деятельности.

*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации