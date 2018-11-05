2018-11-05T17:32:37+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водитель "Гранты" сбил женщину и скрылся с места ДТП

Пострадавшую госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙ
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Водителя оперативно задержали.Водителя оперативно задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла ранним утром 4 ноября напротив дома №66 по улице Айзмана в Чебоксарах. Там автомобиль сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Женщина получила перелом ноги и была госпитализирована, а водитель и не думал останавливаться, а продолжил движение и скрылся с места ДТП. Впрочем, чебоксарские автоинспекторы вычислили его по «горячим следам». Им оказался 29-летний водитель «Лады-Гранты».

- Он был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. В отношении чебоксарца составлен адмпротокол, - сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

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