В Чебоксарах водитель "Гранты" сбил женщину и скрылся с места ДТП
Пострадавшую госпитализировали
Водителя оперативно задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла ранним утром 4 ноября напротив дома №66 по улице Айзмана в Чебоксарах. Там автомобиль сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
Женщина получила перелом ноги и была госпитализирована, а водитель и не думал останавливаться, а продолжил движение и скрылся с места ДТП. Впрочем, чебоксарские автоинспекторы вычислили его по «горячим следам». Им оказался 29-летний водитель «Лады-Гранты».
- Он был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. В отношении чебоксарца составлен адмпротокол, - сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.