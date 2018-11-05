Казанские кулинары накормили жителей Пятигорска национальной выпечкой

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-05T09:45:28+03:00

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4 ноября в Пятигорске прошел гастрономический фестиваль «Кухни регионов России». Казань не могла пройти мимо такого события и представила на мероприятии свои национальные блюда.

Жители Пятигорска смогли попробовать знаменитые татарские треугольники «эчпочмак», картофельные кыстыбый, суп из домашней лапши «токмач», а также поучаствовали в мастер-классе по приготовлению перемячей.

Жителям Пятигорска татарская кухня пришлась по вкусу. Как сообщает Комитет по развитию туризма, за блюдами казанских поваров очередь выстраивалась с раннего утра. По итогам фестиваля казанские повара приготовили для гостей 30 килограммов треугольников, перемячей, кыстыбый, а также 10-литровый казан с супом токмач.