2018-11-05T09:45:28+03:00
Общество

Казанские кулинары накормили жителей Пятигорска национальной выпечкой

Всего приготовили 30 килограммов вкусностей
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

4 ноября в Пятигорске прошел гастрономический фестиваль «Кухни регионов России». Казань не могла пройти мимо такого события и представила на мероприятии свои национальные блюда.

Жители Пятигорска смогли попробовать знаменитые татарские треугольники «эчпочмак», картофельные кыстыбый, суп из домашней лапши «токмач», а также поучаствовали в мастер-классе по приготовлению перемячей.

Жителям Пятигорска татарская кухня пришлась по вкусу. Как сообщает Комитет по развитию туризма, за блюдами казанских поваров очередь выстраивалась с раннего утра. По итогам фестиваля казанские повара приготовили для гостей 30 килограммов треугольников, перемячей, кыстыбый, а также 10-литровый казан с супом токмач.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Форбс: Татарстан оказался в группе регионов с высоким экономическим потенциалом
25 очков Макколума помогли УНИКСу выиграть дома у латвийского ВЭФа
В Казани иномарка на скорости врезалась в столб
В Чебоксарах иномарка без водителя совершила ДТП
В Татарстане во время аварии погиб непристегнутый водитель
В Чебоксарах водитель "взлетел" с автомобилем возле АЗС
В Татарстане нашли рыбака, вмерзшего в лед
В семье Павла Буре ожидается пополнение
В Казани открылся памятник святым Петру и Февронии
Появилось видео, как легковушка сбивает трех подростков в Татарстане
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Девушка, которая застряла в паутине"
В Казани студенты провели флешмоб в поддержку народного участкового из Татарстана
В Казани будут судить трейдера за мошенничество на 700 миллионов рублей
С начала 2018 года бюджет Чувашии получил более 39,5 миллиардов рублей доходов
В Казани автобус насмерть сбил пешехода
В Чебоксарах задержали уличного «боксера», нападавшего на пенсионеров
Во время пожара в Казани были спасены пять человек, один из них ребенок
В Чувашии в лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб, один пострадал
В Татарстане закончили капремонт 440 многоквартирных домов
В Татарстане пьяный водитель сбил трех подростков: два из них погибли
Казанская горничная стала лучшей в России
Мэрия Казани: ветеран живущая без воды и туалета не может претендовать на улучшение условий за счет бюджета
В Татарстане пенсионерка упала в обморок, после того как ее оштрафовали инспекторы ГАИ
МЧС Татарстана: температура воды на реках и озерах уже близка к зимней
Казанцы на Хэллоуин сдали 70 литров крови