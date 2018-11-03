СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-03T13:01:57+03:00

Он просто подходил к пожилым людям и начинал их бить просто так [видео]

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Сотрудникам полиции Чебоксар удалось задержать молодого человека, который без всяких причин избивал на улицах города пенсионеров.

В отношении 27-летнего жителя столицы Чувашии уже возбудили уголовное дело по статье «Побои». Первый случай нападения произошел в конце октября. Молодой человек подошел к 83-летнему мужчине на улицы и без всяких слов ударил его кулаков в лицо. Когда дедушка пришел в себя злоумышленника уже не было рядом. Прохожие помогли пенсионеру вызвать полицию.

Через день все повторилось. Только в этот раз жертвой уличного «боксера» стала 59-летняя женщина. Тот самый молодой человек подошел к пенсионерке ударил ее в лицо и при этом вприпрыжку скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/676277" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах задержали уличного «боксера», нападавшего на пенсионеров.

- О причинах, толкнувших его на эти проступки, задержанный так и не смог рассказать. В отношении него был назначен ряд наркологических и психиатрических экспертиз. Пока молодой человек находится под подпиской о невыезде, - сообщают в МВД Чувашии.