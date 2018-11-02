В Казани груженая «ГАЗель» встала «на дыбы»
На одном из строительных рынков Казани в грузовую «ГАЗель» загрузили восьмиметровые брусья. Но в четырехметровый кузов вместилась только половина длины стройматериала. В итоге автомобиль встал на задние колеса и не смог сдвинуться с места.
Это вызвало смех у продавцов строительного рынка. Когда водитель попытался «газануть», автомобиль жалобно заревел, но продолжил стоять на месте на задних колесах.
В Казани груженая «ГАЗель» встала «на дыбы».соцсети
По словам очевидцев - покупателю строительного материала изначально предложили воспользоваться услугами другой фуры - с более вместительным кузовом, но он отказался в целях экономии.
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