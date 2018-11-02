СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-02T18:13:57+03:00

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На одном из строительных рынков Казани в грузовую «ГАЗель» загрузили восьмиметровые брусья. Но в четырехметровый кузов вместилась только половина длины стройматериала. В итоге автомобиль встал на задние колеса и не смог сдвинуться с места.

Это вызвало смех у продавцов строительного рынка. Когда водитель попытался «газануть», автомобиль жалобно заревел, но продолжил стоять на месте на задних колесах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/676231" frameborder="0"></iframe> В Казани груженая «ГАЗель» встала «на дыбы».соцсети

По словам очевидцев - покупателю строительного материала изначально предложили воспользоваться услугами другой фуры - с более вместительным кузовом, но он отказался в целях экономии.

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