2018-11-02T15:11:55+03:00
Общество

3 ноября в Казани будет дождливо и до 6 градусов тепла

4 ноября в городе возможен мокрый снег
Владимир КРУПСКИЙ
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В целом для начала ноября погода довольно теплая.В целом для начала ноября погода довольно теплая.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ближайшую субботу в Казани сохранится довольно теплая для последнего месяца осени погода. Так, синоптики обещают казанцам 3 ноября облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут слабая морось и дождь. В ночь на субботу синоптики прогнозируют туман и слабый юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов. Днем воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

В целом по республике также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, а на дорогах – гололедица. Будет дуть юго-западный умеренный ветер.

Ночью температура может опуститься до 1 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 7 градусов тепла.

4 ноября характер погоды сильно не изменится. Разве что на смену дождю придет мокрый снег. Ночью температура воздуха будет в районе 1 градуса мороза. Днем - до 8 градусов тепла. 4.

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