2018-11-01T19:17:55+03:00
Общество

В немецком Брауншвейге отметили 30-летие братских отношений с Казанью

В честь столицы Татарстана там на главной улице даже установили бронзовую плиту [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В немецком Брауншвейге прошел праздник в честь дружбы с Казанью. В течение уже 30 лет эти города являются побратимами. Причем это первый зарубежный город, с которым столица Татарстана завязала такие отношения.

Так в культурном центре Брауншвейга была представлена история отношений двух городов с фотографиями и предметами быта казанцев. В том числе зрителям показали и рисунки учеников художественных школ столицы Татарстана.

Гостей праздника также угощали чак-чаком и другими татарскими национальными сладостями. Прошел в честь праздника и концерт. Вместе с немецкими исполнителями н сецене выступила и заслуженная артистка России Резеда Галимова, камерный оркестр «Новая музыка» и солисты ансамбля танца «Казань».

К слову, накануне праздника на главной улице Брауншвейга перед зданием местной мэрии была установлена бронзовая плита с гербом Казани.

Фото: с сайта kzn.ru

Фото: с сайта kzn.ru

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