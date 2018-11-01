В немецком Брауншвейге отметили 30-летие братских отношений с Казанью
В немецком Брауншвейге прошел праздник в честь дружбы с Казанью. В течение уже 30 лет эти города являются побратимами. Причем это первый зарубежный город, с которым столица Татарстана завязала такие отношения.
Так в культурном центре Брауншвейга была представлена история отношений двух городов с фотографиями и предметами быта казанцев. В том числе зрителям показали и рисунки учеников художественных школ столицы Татарстана.
Гостей праздника также угощали чак-чаком и другими татарскими национальными сладостями. Прошел в честь праздника и концерт. Вместе с немецкими исполнителями н сецене выступила и заслуженная артистка России Резеда Галимова, камерный оркестр «Новая музыка» и солисты ансамбля танца «Казань».
К слову, накануне праздника на главной улице Брауншвейга перед зданием местной мэрии была установлена бронзовая плита с гербом Казани.
Фото: с сайта kzn.ru
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»