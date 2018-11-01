2018-11-01T09:13:51+03:00
Происшествия

В Казани БМВ сбил подростка на "зебре". нарушив ПДД

На место наезда вызывали "скорую помощь"
Лика ИСАЕВА
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Подростка сбили на "зебре"Подростка сбили на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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В Советском районе столицы Татарстана 25-летний водитель иномарки БМВ совершил дорожно-транспортное происшествие, грубо нарушив правила дорожного движения.

В 20.15 он двигался по улице Парковая, когда загорелся "зеленый" сигнал светофора. Возле дома №6 он решил повернуть налево, но этот маневр там запрещен. В результате грубого нарушения правил пострадал 14-летний пешеход - мальчик переходил дорогу по "зебре" на свой разрешающий сигнал светофора, водитель не пропустил его, и подросток оказался под колесами автомобиля.

На место наезда вызывали медиков, которые зафиксировали у пострадавшего травмы руки, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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