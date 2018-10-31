В Казани количество ДТП из-за плохих дорог снизилось на 7%

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-31T17:31:33+03:00

При этом увеличилось количество погибших и пострадавших в авариях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такие выводы были сделаны по итогам 9 месяцев 2018 года

Изменить размер текста: A A

В мэрии Казани состоялось совещание комиссии по безопасности дорожного движения. На нем стало известно о том, что за 9 месяцев 2018 года количество ДТП, произошедших из-за состояния улично-дорожной сети, снизилось на 7%.

Тем нем менее есть недочеты. Так, на ряде участков нет дорожных знаков и не везде есть освещение. Также по словам начальника ГИБДД Казани Игоря Новикова, нужно обратить особое внимание на улицу Центральная в поселке Салмачи, где часто случаются аварии.

- Уровень дорожно-транспортного травматизма в городе остается высоким. На фоне снижения количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, увеличилось число погибших и пострадавших, - помимо этого подчеркнул Новиков.

В свою очередь самым распространенным видом ДТП по вине водителей автобусов стало падение пассажиров. Поэтому замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров потребовал у руководителей транспортных предприятий, ограничить максимальную скорость на отметке 50 км/ч.