В Татарстане незаконно вывезли известняк на 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-31T18:07:47+03:00

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В Альметьевском районе Татарстана был выявлен факт незаконной разработки недр. Известно, что лицензию на геологическое изучение участка "Новотроицкое" в свое время получило казанское предприятие. Однако о добыче с территории известняка в договоре не было ни слова - это запрещено.

- Лицо, владеющее лицензией, утверждает, что следить за сохранностью территории не может, а добычу осуществляли неизвестные ему лица. Однако владелец обязан обеспечить сохранность известняка на вверенном ему участке, а также соблюдать требование по охране недр, - сообщают в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Ущерб, причиненный недрам, оценивается в 8 миллионов рублей.

Сейчас готовятся два дела об административных правонарушениях: «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами» и «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами».