Жителя Чувашии подозревают в том, что он залез в чужую квартиру и там изнасиловал 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-31T15:53:17+03:00

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Парня задержали и поместили под стражу

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23-летний житель Цивильска стал фигурантом дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, ночью 25 октября в своем городе пьяный парень залез в чужую квартиру, где избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее секс-насилие.

- Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, генетическая и дактилоскопическая. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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