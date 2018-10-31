Жителя Чувашии подозревают в том, что он залез в чужую квартиру и там изнасиловал 18-летнюю девушку
23-летний житель Цивильска стал фигурантом дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
По версии следствия, ночью 25 октября в своем городе пьяный парень залез в чужую квартиру, где избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее секс-насилие.
- Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, генетическая и дактилоскопическая. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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