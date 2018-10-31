В Чебоксарах таксист без водительских прав протаранил ограждение и стал причиной пробки

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-31T15:03:54+03:00

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Утром 31 октября на улице Калинина в Чебоксарах образовалась большая пробка. Ее причиной стало ДТП с участием машины такси.

В 4.30 26-летний парень на автомобиле марки Volkswagen не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. Как только на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, выяснилось - водитель не имеет прав на управление машиной. Очевидцы утверждают, что парень и вовсе был пьян.

Горожане негодуют - неужели нельзя было убрать машину с проезжей части до начала интенсивного движения? Свои гневные комментарии они оставляют в Интернете.

- Значек об аварии появился в 7.15. Я проезжал там в 8.00. Просто "превосходная" (слово изменено - Ред.) пробка. Неужели нельзя в час пик быстрее убрать машину? (это к гибдд) Или хотя бы регулировщика на кольцо отправить, - возмущается некто And_999

- В Москве ГИБДД бы уже призвали к ответу. А у нас наплевательское отношение к гражданам, - констатирует интернет-пользователь borez.