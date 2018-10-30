2018-10-30T11:26:45+03:00
Общество

В Казани автобус №62 изменит свой маршрут и будет ходить до Осново

Это произойдет уже на следующей неделе
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока автобус курсирует между проспектом Победы и улицей Гудованцева.Пока автобус курсирует между проспектом Победы и улицей Гудованцева.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Приятная новость для жителей казанского поселка Осиново. Так, уже с 10 ноября до этого места продляют маршрут автобуса № 62, который ранее курсировал от проспекта Победы до улицы Гудованцева.

- Автобусный маршрут №62 будет идти через следующие остановки: улица Гудованцева, улица Беломорская, улица Химическая, улица Тэцевская, проспект Заречье, улица Нурихана Фаттаха, улица Садовая, улица Комарова, Осиново, - отметили в пресс-службе городской мэрии..

Как отметили в Комитете по транспорту Казани, схема движения маршрута изменена по обращениям жителей ЖК «Салават купере».

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