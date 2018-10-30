2018-10-30T11:17:43+03:00
Общество

Казанским донорам устроят Хеллоуин прямо в центре крови

Акция намечена на 2 ноября
Олег ЛУГОВОЙ
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Обещают традиционные тыквы, фотозону и угощения. Фото: pixabay.comОбещают традиционные тыквы, фотозону и угощения. Фото: pixabay.com
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Именно в этот день в Республиканском центре крови (РКЦ) пройдет донорская акция, приуроченная к празднику Хэллоуин.

Для тех, кто сдает кровь на благо людям, в Центре установят тематические тыквы, фотозону и приготовят угощения. Акция «Хеллоуин в центре крови» будет проходить с 9.00 до 13.00.

Напомним, донором может стать любой в возрасте с 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг и не имеющий противопоказаний. Что касается последних, то это, например, после ОРВИ, гриппа и ангины – 1 месяц, после удаления зубов – 10 дней, после родов – 1 год, после операции – от 6 месяцев до 1 года.

Пришедший сдавать кровь должен иметь при себе паспорт, воздержаться в этот день от употребления жирной, жареной и острой пищи. Также за 48 часов до этого необходимо воздержаться от употребления спиртного, а за час до процедуры – от курения.

Отметим, только в РЦК Казани ежегодно заготавливается около 12-13 тонн крови.

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