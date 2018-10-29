В Татарстане мужчина вышел из ночного клуба и пропал

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-29T14:55:57+03:00

Его последний звонок был жене. Он сообщил, что лежит на траве и не чувствует ног

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Рано утром 28 октября в поселке городского типа Агропоселок Альметьевского района пропал 34-летний мужчина. Сообщение об этом поступило в службу «112».

В 4.00 подвыпивший мужчина вышел из клуба «Райский Сад». В 5.00 он позвонил жене и сказал, что лежит на траве и не чувствует ног. Это было его последнее сообщение. Телефон мужчины до сих пор включен, но на звонки он не отвечает.

Помимо спасателей поиск пропавшего ведут его одноклассники и семья, а также представители организации «Лиза-алерт». Был обследован возможный маршрут передвижения мужчины из клуба домой.

- Общая площадь обследованной территории 980 тысяч квадратных метров. Поиск пока результатов не дал. Поисковые работы продолжились 29 октября с 8.30, - сообщают в МЧС Татарстана.

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