В Казани из-за прорыва сточной трубы произошло загрязнение улицы

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-29T13:57:06+03:00

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Уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" возбуждено в столице Татарстана по акту загрязнения почвы.

В СУ СКР республики рассказали, что все произошло на улице Магистральной еще в августе этого года. Там обнаружили зловонную лужу - накопление сточных вод. Масштабы этой лужи впечатляют - площадь более 15 тысяч квадратных метров. Вместе с этим обнаружилось, что вокруг этой лужи засохли более 100 деревьев.

Провели экологическую и почвоведческую экспертизы, которые показали, что загрязненная почва имеет острую токсичность, полностью уничтожен плодородный слой.

- Установлены значительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: по нефтепродуктам более чем в 6 раз, хлоридам более чем в 90 раз, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Размер причиненного ущерба составил более 80 миллионов рублей.

Среди версий причин загрязнения - прорыв трубы, владелец которой в настоящее время устанавливается.