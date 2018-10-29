Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября в Казани

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-29T11:42:19+03:00

Программистам "1С" работодатели в этом месяце предлагали 70 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В список также вошли инженеры-технологи по качеству и управляющие

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Казани в октябре текущего года. Топ-5 составили аналитики сайта SuperJob.

Так, на первом месте с месячной зарплатой в 70 тысяч рублей оказались программисты "1C". Чуть меньше - от 69 до 79 тысяч рублей, в этом месяце предлагали водителям-экспедиторам, которые доставляли товары до торговых объектов. Тройку лидеров закрывают врачи-гинекологи, владеющие технологии проведения УЗИ. Им работодатели в октябре предлагали от 60 тысяч рублей.

Четвертую строчку списка занимаются управляющий сетью магазинов. Его заработная плата составила ровно 60 тысяч рублей. Замыкает топ самых высокооплачиваемых вакансий прошедшего месяца инженер-технолог по качеству, которому за работу предлагали от 50 тысяч рублей и более.

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