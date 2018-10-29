2018-10-29T11:22:33+03:00
Туризм

С 23 ноября из Чебоскар в Москву запускается новый авиарейс

Самолеты будут вылетать каждую пятницу
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Авиарейс просуществует до 29 мартаАвиарейс просуществует до 29 мартаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Из Чебоксар в Москву можно будет летать чаще. Так, 23 сентября откроется новый авиарейс, который позволит жителям Чувашии вылетать в столицу России и обратно каждую пятницу.

Так, из Москвы самолет будет отправляться в 17.50, а прибывать в столицу Чувашии в 19.10. Обратный рейс - в 19.40, с приземлением в Москве в 21.05.

Перелеты в обе стороны будут проходить на самолете Boeing-737-800. Авиарейс будет действителен до 29 марта 2019 года.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казань стала самым популярным среди туристов городом в Приволжском федеральном округе
В Марий Эл нашли останки замурованного в землянке отшельника-старообрядца
В Татарстане после тушения пожара в частном доме обнаружили тело пенсионера-инвалида
В центре Казани активисты раскидали легкие животных и живых раков
Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября в Казани
В ДТП погиб баянист Салавата Фатхутдинова Шафагат Салихов
На игру с "Рубином" "Спартак" прилетел без Фернандо, Зе Луиша, Адриано, но с Глушаковым
В Казани на улице Дементьева завершили установку 8 новых светофоров
Новым директором Казанских тепловых сетей стал Асхат Шаханов
До 15 ноября в Казани закончат строительство еще трех объектов здравоохранения
Татарстанский фестиваль санок SannyФЕСТ занял второе место в Russian Event Awards-2018
Три самолета не смогли приземлиться в казанском аэропорте
В Татарстане бензовоз протаранил три легковых автомобиля - есть погибшие
В Казани презентовали фильм о Василие Качалове
В Казани из огня спасли 91-летнюю женщину
В Марий Эл микроавтобус пассажирами попал в аварию и оказался в кювете
В Татарстане взорвался автомобиль - участники ДТП сбежали
В Казани пройдет Международная неделя моды Volga Fashion Week
Вентиляционный люк упал на ребенка в казанском кинотеатре
В Казани из-за метели аэропорт не принимает пассажиров
В Казани мужчина воткнул вилку в шею сожительнице на глазах ее детей
Концерт в Чебоксарах для Ольги Бузовой закончился разбитой губой
Казанцев приглашают на премьеру фильма «Фагот» и встречу с режиссёром
В Набережных Челнах перевернулся школьный автобус
Главный госавтоинспектор Татарстана стал первым на Всероссийском конкурсе профмастерства
Копию Знамени Победы доставят на хранение в Национальный музей Татарстана