С 23 ноября из Чебоскар в Москву запускается новый авиарейс
Самолеты будут вылетать каждую пятницу
Авиарейс просуществует до 29 мартаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Из Чебоксар в Москву можно будет летать чаще. Так, 23 сентября откроется новый авиарейс, который позволит жителям Чувашии вылетать в столицу России и обратно каждую пятницу.
Так, из Москвы самолет будет отправляться в 17.50, а прибывать в столицу Чувашии в 19.10. Обратный рейс - в 19.40, с приземлением в Москве в 21.05.
Перелеты в обе стороны будут проходить на самолете Boeing-737-800. Авиарейс будет действителен до 29 марта 2019 года.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»