С 23 ноября из Чебоскар в Москву запускается новый авиарейс

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-29T11:22:33+03:00

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Из Чебоксар в Москву можно будет летать чаще. Так, 23 сентября откроется новый авиарейс, который позволит жителям Чувашии вылетать в столицу России и обратно каждую пятницу.

Так, из Москвы самолет будет отправляться в 17.50, а прибывать в столицу Чувашии в 19.10. Обратный рейс - в 19.40, с приземлением в Москве в 21.05.

Перелеты в обе стороны будут проходить на самолете Boeing-737-800. Авиарейс будет действителен до 29 марта 2019 года.

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