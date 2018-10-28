В Казани из-за метели аэропорт на принимает пассажиров

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-28T14:47:10+03:00

За несколько часов город оказался под снегом Фото: Александр ЧЕРНОВ

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Утром 28 октября в Казани выпал мокрый снег. Из-за обильного снегопада закрылся международный аэропорт "Казань". Сообщение обещают восстановить ближе к двум часам дня, когда от снега очистят взлетно-посадочные полосы.

Сейчас республика находится под влиянием западного циклона. Синоптики прогнозируют юго-западный умеренный ветер с усилением до 15-20 м/с. Ночью заморозки – до -4 градусов. Днем максимум +8.

В понедельник мокрый снег будет лишь местами. В дневное время столбики термометра покажут от 0 до +3 градусов.МЧС РТ предупреждает, что ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. К 20 ноября температура воздуха понизится до 5 градусов ниже нуля. К этому времени должен сформироваться устойчивый снежный покров.

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