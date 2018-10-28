В Казани мужчина воткнул вилку в шею сожительнице на глазах ее детей

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-28T10:28:38+03:00

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34-летний казанец долгое время проживает с сожительницей-одногодкой в ее квартире на улице Сары Садыковой. Даже частые ссоры не смогли разрушить их союз.

Соседи часто жалуются на крики и скандалы, которые слышны из их квартиры. Не так давно по отношении к своей сожительнице мужчина начал применять физическую силу. Скандалы с драками проходят на глазах детей женщины от первого брака.

Накануне вечером мужчина не сдержав гнев и воткнул вилку в шею возлюбленной. Помочь ей не пытался, а просто ушел в соседнюю комнату.

Приехавшие медики, оказали женщине первую помощь и госпитализировали с рваной раной в области шеи. Вспыльчивого мужчину доставляли в отделение полиции для дачи показаний. На момент задержания он был пьян.

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