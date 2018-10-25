В Набережных Челнах стало модным называть своих детей древнерусскими, еврейскими и арабскими именами

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-25T12:40:32+03:00

Также в тренде греческие имена. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В татарстанском автограде в последнее время родители все чаще называют своих малышей Святозаром, Добрыней, Чингизом и Сююмбике

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Специалисты Управления ЗАГС Набережных Челнов отмечают, что в последнее время часто регистрируют старинные имена. Родители выбирают имена арабского, еврейского, греческого происхождения и времен Древней Руси.

- В городе набирает обороты мода на старославянские имена, такие как: Святозар, Савва, Евдоким, Добрыня, Прохор, Фадей, Матрена, Мираслава, Серафима, Пелагея, Устина. В этом году также регистрировали детей со старинными именами: Хадича, Чингиз, Мустафа, Хамза, Идрис, Айша, Сююмбике, Яхъя, Мухамед, Рахман, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

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