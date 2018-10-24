Казанский Кремль попал в топ-3 самых популярных объектов ЮНЕСКО в России
Казанский Кремль вошел в топ-3 самых популярных объектов ЮНЕСКО в России. Соответствующий рейтинг составил "ТурСтат". Только во время ЧМ-2018 его посетили почти 300 тысяч человек. А за весь прошлый год 2,7 млн человек.
Главная достопримечательность столицы Татарстана заняла третье место, уступив Москве (Московскому Кремлю и Красной площади) и Санкт-Петербургу (памятниками и историческому центру города).
Далее в списке оказались Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Исторический центр Ярославля, исторические памятники Великого Новгорода, Кижский погост (Карелия), ансамбль Ферапонтова монастыря (Вологодская область) и историко-культурный комплекс Соловецких островов в Архангельской области.
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