2018-10-24T09:07:40+03:00
Общество

В поезде «Москва-Казань» проводницу заперли за потерянную чайную ложку

54-летняя проводница вызвала полицию
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: tat-aviakassy.ruФото: tat-aviakassy.ru
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Наказать сослуживицу решил охранник поезда «Москва-Казань», когда по прибытию поезда провел ревизию вещей в вагоне. Мужчина не досчитался одной чайной ложечки, но платить за пропажу из собственного кармана он не хотел.

Когда проводница отказалась возмещать убыток, он запер ее в вагоне состава. – Сначала происходящее выглядело как безобидная шутка, но когда мужчина отказался открывать вагон, женщина запаниковала и начала звонить в полицию, - рассказывают очевидцы.

К приезду полицейских женщина еще находилась в вагоне поезда. Мужчину попросили открыть вагон и выпустить пожилую женщину. Проводник возместила стоимость пропажи из своего кармана, а мужчина написал объяснительную.

Как стало известно, охранник продолжает работать на своей должности.

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