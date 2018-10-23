В Татарстане в 2019 году построят 12 модульных лыжных баз

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-23T15:17:42+03:00

За последние два года уже построили боле 20 лыжных баз. Фото: Елизавета МАКАРОВА

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Количество спортивных сообружений в Татарстане увеличивается с каждым годом. Особое внимание в последнее время уделяется лыжным базам.

- Они представляют собой однотипные модульные здания, установленные в непосредственной близости от наших детско-юношеских спортивных школ и лыжных трасс, - пояснил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Так, в 2017 году построено и введено в эксплуатацию 11 лыжных баз, в 2018 году на данный момент достроено 6 объектов, а до старта лыжного сезона будет открыто еще 10 таких площадок.

- В 2019 году планируется продолжить реализацию программы – сейчас ведется работа по определению муниципалитетов, которые попадут в программу уже на следующий год, - подчеркнул Леонов.

По словам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимира Кудряшева, программа по строительству универсальных спортивных площадок и блочных лыжных модульных лыжных баз практически сформирована. На постройку 12 лыжных баз и 104 спортплощадок потратят 427 миллионов рублей.