В Набережных Челнах появится Центр единоборств
Его строительство начнется в следующем году
Здесь разместятся два тренировочных зала, четыре соревновательных татами, тренажерный зал и 1400 зрительных местФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Набережных Челнах появится Центр единоборств. Его строительство должно начаться в 2019 году. Об этом на брифинге сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
На данный момент составлено техническое задание и выбран участок. Однако местоположение будущего центра пока не разглашается. Известно лишь, что на площади в 10 тысяч квадратных метров разместятся два тренировочных зала, четыре соревновательных татами, тренажерный зал и 1400 зрительных мест.
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