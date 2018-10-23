СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-23T15:54:43+03:00

Здесь разместятся два тренировочных зала, четыре соревновательных татами, тренажерный зал и 1400 зрительных мест Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Его строительство начнется в следующем году

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В Набережных Челнах появится Центр единоборств. Его строительство должно начаться в 2019 году. Об этом на брифинге сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На данный момент составлено техническое задание и выбран участок. Однако местоположение будущего центра пока не разглашается. Известно лишь, что на площади в 10 тысяч квадратных метров разместятся два тренировочных зала, четыре соревновательных татами, тренажерный зал и 1400 зрительных мест.

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