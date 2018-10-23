В Казани отремонтировали улицу Петра Алексеева

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-23T08:45:46+03:00

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В Казани продолжается ремонт городских дорог. При этом, большнство проектов уже вошли в финальную стадию или же и вовсе завершены. Так, накануне была поставлена точка в ремонте улицы Петра Алексеева.

Ремонт состоялся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Был приведен в надлежащий вид участок протяженностью в 200 метров. На площади в 1253 квадратных метров уложен новый слой мелкозернистого асфальтобетона, поскольку улица с низкой интенсивностью движения автотранспорта. Также заменены бортовые камни.