Ремонт самой убитой дороги Казани завершат в ноябре

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-22T10:37:41+03:00

На ремонт выделили более 600 миллионов рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани продолжается ремонт городских дорог. Так, жители города продолжают с замиранием сердца следить за ситуацией с ремонтом улицы Магистральной. Эту дорогу в столице Татарстана давно нарекли самой убитой. Это и понятно, дорога на этом участке больше напоминала швейцарский сыр.

В итоге, на ремонт Магистральной выделили более 600 миллионов рублей. Работы находятся в финальной стадии и должны завершиться в ноябре. В комплексе работ здесь переустроены сети электроснабжения, водоснабжения, связи, газопровода, уложена новая дорожная одежда с усиленными эксплуатационными характеристиками и ливневой канализацией, установлены сети наружного освещения, светофоры и необходимые элементы безопасности дорожного движения.

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