В Марий Эл за выходные сбили велосипедистку и семилетнего ребенека

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-22T10:59:13+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября. В Звениговском районе республики в 18.15 на 40 километре автодороги "Звенигово-Шелангер-Морки" водитель "двенадцатой" на хорошо освещенном участке дороги сбил женщину, которая перевозила через дорогу велосипед перед близко ехавшим транспортным средством. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. Женщина получила травмы различной степени тяжести и госпитализована в больницу.

Вторая авария в этот день произошла в 20.15 в селе Вятское Советского района. Водитель "Лады Гранты" при выезде с неосещенной парковки сбил пробегавшего14-летнего подростка.

С травмами различной степени тяжести семиклассник был госпитализирован.

По обоим фактам ДТП роводится административное расследование, сообщили в МВД Марий Эл.

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