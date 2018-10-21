2018-10-21T11:31:51+03:00
Звезды

Камаловский театр готовит премьеру спектакля по произведению Чингиза Айтматова

"И дольше века длится день" будет показан 4,5,6 и 7 ноября
Лика ИСАЕВА
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Сцена из спектакляСцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы
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Уже скоро в Татарском государственном Академическом театре имени Галиагара Камала состоится премьера спектакля. 4, 5, 6 и 7 ноября зрители на Большой сцене увидят постановку "И дольше века длится день” по роману писателя Чингиза Айтматова. Режиссер спектакля Ильгиз Зайниев, художник - Геннадий Скоморохов, композитор - Эльмир Низамов, балетмейстер - Салима Аминова.

"И дольше века длится день…" - одно из самых значительных произведений Чингиза Айтматова. В нем, по мнению критиков, есть некое соединение нескольких временных и художественных пластов, оно сочетает фантастику, притчи и реализма. В нем передана знаменитая легенда о манкуртах, присутствует рассказ о знаменитой белой верблюдице и ее потомке Каранаре. По мнению создателей постановки, все это делает роман актуальным и сегодня.

В спектакле заняты ведущие артисты театра.

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