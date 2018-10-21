В Казани прошла ярмарка-конкурс "Дары осени", организованная УФСИН Татарстана

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-21T09:57:43+03:00

Все собранные средства передадут в дом-интернат Фото: Из материалов пресс-службы

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На базе Межрегионального учебного центра УФСИН Татарстана прошла традиционная ежегодная ярмарка-конкурс «Дары осени». В ней приняли участие все подразделения казанского гарнизона республиканской уголовно-исполнительной системы. Они представили для реализации сельскохозяйственную продукцию собственного производства, а также продукцию, произведенную на личных приусадебных участках сотрудников и ветеранов УИС.

- Средства, вырученные от продажи продукции, в качестве благотворительной помощи будут переданы подшефной УФСИН казанской школе-интернату №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие посетили заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров, находившийся с рабочим визитом в Казани, помощник премьер-министра Республики Татарстан по административной и правоохранительной деятельности Дауфит Хамадишин.

Сотрудники померились силами в армрестлинге, гиревом спорте и перетягивании каната.

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