2018-10-21T09:57:43+03:00
Общество

В Казани прошла ярмарка-конкурс "Дары осени", организованная УФСИН Татарстана

Собранные средства передадут в дом-интернат
Лика ИСАЕВА
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Все собранные средства передадут в дом-интернатВсе собранные средства передадут в дом-интернатФото: Из материалов пресс-службы
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На базе Межрегионального учебного центра УФСИН Татарстана прошла традиционная ежегодная ярмарка-конкурс «Дары осени». В ней приняли участие все подразделения казанского гарнизона республиканской уголовно-исполнительной системы. Они представили для реализации сельскохозяйственную продукцию собственного производства, а также продукцию, произведенную на личных приусадебных участках сотрудников и ветеранов УИС.

- Средства, вырученные от продажи продукции, в качестве благотворительной помощи будут переданы подшефной УФСИН казанской школе-интернату №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие посетили заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров, находившийся с рабочим визитом в Казани, помощник премьер-министра Республики Татарстан по административной и правоохранительной деятельности Дауфит Хамадишин.

Сотрудники померились силами в армрестлинге, гиревом спорте и перетягивании каната.

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