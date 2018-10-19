В Йошкар-Оле нетрезвый водитель вылетел на обочину и врезался в столб

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-19T12:05:26+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей ночью 18 октября. По предварительным данным, 28-летний мужчина сел за руль "четырнадцатой" пьяным. Он превысил безопасную скорость, не справился с управлением. вылетел на обочину и врезался в опору ЛЭП.

На место аварии очевидцы сразу вызвали сотрудников Госавтоиспекции и "скорой помощи". Водителя извлекли из искореженного автомобиля и доставили в больницу. Там у него взяли кровь на анализ, чтобы выяснить, в каком состоянии он сел за руль.

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