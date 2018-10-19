В Татарстане трехлетняя девочка застряла, засунув голову в решетку спинки стула

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-19T11:41:25+03:00

С последствиями детской игры разбирались в итоге спасатели

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ЧП произошло в Альметьевске 18 октября в 11.50. Трехлетняя девочка играла, и в процессе игры засунула свою голову между прутьев решетки стула. Вытащить ее обратно не смогла, испугалась и заплакала. Маме тоже не удалось вызволить дочь из плена, и она позвонила спасателям.

Приехав на место ЧП, специалисты быстро освободили девочку. Они при помощи шанцевого инструмента разобрали спинку стула, вызволив голову ребенка.

Девочка отделалась испугом, в медицинской помощи не нуждалась. Ее передали на руки матери.

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