2018-10-17T19:31:28+03:00
Общество

В Казани 18 октября без осадков и до 11 градусов тепла

Ночью температура опустится почти до нуля градусов
Владимир КРУПСКИЙ
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В некоторых районах Татарстана будет еще теплее.В некоторых районах Татарстана будет еще теплее.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Октябрь продолжает радовать жителей Казани достаточно теплыми деньками. В ближайший четверг, 18 октября, синоптики прогнозируют в столице Татарстана переменную облачность, без осадков. Ночью в городе снова будет туманно.

Температура воздуха ночью опустится до 1-3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11 градусов выше нуля.

В целом по республике сохранится облачная погода, осадки не ожидаются. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на юго-западный. Ночью и утром в Татарстане местами ожидается туман.

Что касается температуры воздуха, то в некоторых районах Татарстана она может опуститься до 1 градуса мороза. Днем - заметно теплее. Температура будет колебаться от 7 до 12 градусов со знаком "плюс".

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