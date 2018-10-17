В Казани 18 октября без осадков и до 11 градусов тепла

СЕГОДНЯ 19:31 2018-10-17T19:31:28+03:00

В некоторых районах Татарстана будет еще теплее. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Октябрь продолжает радовать жителей Казани достаточно теплыми деньками. В ближайший четверг, 18 октября, синоптики прогнозируют в столице Татарстана переменную облачность, без осадков. Ночью в городе снова будет туманно.

Температура воздуха ночью опустится до 1-3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11 градусов выше нуля.

В целом по республике сохранится облачная погода, осадки не ожидаются. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на юго-западный. Ночью и утром в Татарстане местами ожидается туман.

Что касается температуры воздуха, то в некоторых районах Татарстана она может опуститься до 1 градуса мороза. Днем - заметно теплее. Температура будет колебаться от 7 до 12 градусов со знаком "плюс".