2018-10-17T12:43:21+03:00
Происшествия

В Марий Эл пожарные вынесли из огня мужчину

Причины присшествия выясняются
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС по Марий Эл
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Огонь в частном доме на улице Луговой в деревни Марково Оршанского района республики местные жители заметили в 13.53 во вторник, 16 октября. К приезду пожарных из-под крыши дома валил густой черный дым. Встречавшие соседи рассказали, что в доме мог остаться хозяин.

Во время разведки пожарные обнаружили мужчину и вынели его на руках из горящего дома. Помощи медиков ему не потребовалось.

Огонь, охватив подсобку в доме, уже перекинулся на крышу. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Удалось не допустить распространения огня на надворные постройки, расположенные под одной крышей с домом.

- В результате пожара серьезно поврежден жилой дом, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Причина произошедшего в настоящее время устанавливается.

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