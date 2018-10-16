2018-10-16T18:41:39+03:00
Общество

С 3 ноября в Казани автобус №55 начнет ходить до ЖК «Лесной городок»

Причина в том, что после капремонта было открыто движение по улице Братьев Батталовых
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В этот вторник в столице Татарстана торжественно открыли движение по обновленной дороге на улице Братьев Батталовых. Двухполосная проезжая часть там превратилась в четрыехполосную, что должно решить проблему с многокилометровыми пробками на этом участке. На заторы в свое время часто жаловались жители микрорайонов «М-14» и «Лесной городок».

Теперь дорога протяженностью в 1,664 километра расширена, обустроены тротуары, сделана ливневка и установлены павильоны остановок общественного транспорта.

Так, уже с 3 ноября автобусный маршрут №55 будет продлен. Речь идет о трех новых остановках: «Торговый центр «Порт», «ул.Братьев Батталовых» и «ЖК Лесной городок».

Всего на реконструкцию дороги на участке от Оренбургского тракта до улицы Белые Росы было потрачено 397 миллионов рублей. Деньги выделяли в два этапа. В 2017-ом – 87 миллионов рублей, в этом году – 314 миллионов рублей.

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