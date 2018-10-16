В Чувашии из-за непотушеной сигареты загорелась квартира, эвакуировали 10 человек
Пожар в доме № 6 по улице Трудовой в Канаше произошел в ночь с субботы на воскресенье, 14 октября. Но подробности появились только сейчас. Примерно в 1.30 начала гореть квартира на третьем этаже. Жилье принадлежит 51-летней женщине.
Жителей верхних этажей эвакуировали пожарные, прибывшие на вызов. Всего они спасли от удушья 10 человек.
По предварительным данным, виновник пожара - 31-летний сын хозяйки. Он по пьяни уснул с зажженой сигаретой.
- В пострадавшей квартире сгорела мебель, повреждена внутренняя отделка. Самого курильщика вывели на улицу вместе с остальными жильцами, - сообщили в МЧС Чувашии.
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