2018-10-15T19:45:44+03:00
Происшествия

В Татарстане женщина, ограбившая 9-летнюю девочку, отделалась условным сроком

Взрослая лишила ребенка золотых сережек
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина признала свою вину.Женщина признала свою вину.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Лениногорске 30-летнюю женщину признали виновной в ограблении ребенка.

20 июля этого года осужденная, находясь около одного из домов города, начала угрожать расправой 9-летней девочки и забрала у нее золотые серьги. Получив желаемое, женщина скрылась с места происшествия.

- Свою вину подсудимая полностью признала. Похищенное возвращено владелице. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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