2018-10-15T17:16:50+03:00
Общество

В Казани определят лучших водителя и кондуктора

Бороться за победу будут у "Казань Арены"
Владимир КРУПСКИЙ
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Соревнования пройдут 18 октября.Соревнования пройдут 18 октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани в очередной раз определят, кто же лучший в своих профессиях. На сей раз выбирать будут лучших водителя общественного транспорта и кондуктора. Состязания пройдут с 9.00 до 15.00 на площадке перед футбольным стадионом «Казань Арена».

Напомним, на общем собрании Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Чебоксарах, председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков рассказал о модернизации транспортной системы в Казани, благодаря которой повысилось качество обслуживания. В настоящее время перевозку пассажиров в Казани осуществляют 15 компаний, включая 3 муниципальных предприятия и 12 частных перевозчиков.

Обновление парка общественного транспорта идет в городе на регулярной основе. Так, до конца года на городские маршруты выйдут 104 новых газомоторных автобуса.

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