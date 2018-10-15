2018-10-15T12:00:19+03:00
Происшествия

Следствие о попытке подрыва председателя еврейской общины в Казани: причина коммерческая деятельность

Михаил Скоблионок и его помощница получили ожоги и травмы глаз
Олег ЛУГОВОЙ
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В этот понедельник, 15 октября, утром в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская произошел взрыв.

- По предварительной информации, один из сотрудников получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщают в МВД Татарстана.

Пострадали председатель еврейской общины в Казани Михаил Скоблионок и его помощница. Они получили ожоги и травмы глаз. Пострадавших госпитализировали в офтальмологическую больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц».

- Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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