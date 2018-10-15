Следствие о попытке подрыва председателя еврейской общины в Казани: причина коммерческая деятельность
В этот понедельник, 15 октября, утром в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская произошел взрыв.
- По предварительной информации, один из сотрудников получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщают в МВД Татарстана.
Пострадали председатель еврейской общины в Казани Михаил Скоблионок и его помощница. Они получили ожоги и травмы глаз. Пострадавших госпитализировали в офтальмологическую больницу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц».
- Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего, - сообщают в следственном комитете Татарстана.
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