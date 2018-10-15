В Чебоксарах из-за долгов управляющих компаний в многоэтажках начали отключать лифты

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-15T11:27:33+03:00

Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей

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Стало известно, что ряд управляющих компаний Чебоксар имеют долги общей суммой 15 миллионов рублей перед службами, обслуживающими 90% лифтов в многоэтажных домах города. Из-за этого факта в городе уже отключили 10 подъемников.

Причиной их отключения стали элементарные правила безопасности: для стабильной работы лифтов нужно определенное оборудование, а денег на него нет.

В списке должников на данный момент, например, находятся: УК "Стандарт" (858 тысяч рублей), УК "Старко" (3,2 миллиона рублей), УК ЖКХ "Инженер" (1,2 миллиона рублей), ООО "УКС Треста 5" (551,9 тысяч рублей), УК "Центральная" (20,3 тысяч рублей). ООО "РЭУ" (1,1 миллиона рублей), АО "Камал" (1,2 миллиона рублей).

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