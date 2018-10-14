2018-10-14T12:31:29+03:00
Общество

Казанцам расскажут как не сесть за репост

Мастер-класс проведут адвокаты и журналисты
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Kto-chto-gde.ruФото: Kto-chto-gde.ru
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16 октября в 14:00 каждый желающий сможет посетить заседание телевизионного дискуссионного клуба. Адвокаты и медиаспециалисты будут обсуждать тему: «Как не сесть за репост: практические советы для пользователей социальных сетей».

Встречу в шоу-руме КФУ проведет журналист, советник ректора КФУ Юрий Алаев, главным экспертов выступит адвокат и глава Международной правозащитной организации Павел Чиков.

Тема стала особенно актуальна в последние годы, когда россиян массово привлекают к уголовной и административной ответственностям за картинки, тексты и видео в социальных сетях. Спикеры расскажут – как не повторить судьбу большинства обвиняемых по статьям 282, 280, 280.1, 148 Уголовного кодекса России и оградить от проблем себя и свою семью.

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